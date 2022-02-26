Глава Башкирии сообщил о сокращении числа жалоб на школьное питание в республике

09:31, 26 фев 2022

25 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров во время осмотра производственных помещений Центра детского и диетического питания сообщил, что в республике сократилось число жалоб от родителей на качество школьного питания. Руководитель региона подчеркнул важность регулярной проверки качество питания, чтобы оно было безопасным и горячим.







«Контроль качества – это самое главное. Мы создали целую инфраструктуру школьного питания – систему проверки продуктов и единое меню, выстроили коммуникации с родителями и детьми. Особо отмечу, что с 2020 года по решению президента России Владимира Путина все школьники начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Буквально год-два назад был период, когда к нам поступало много обращений от родителей. Сейчас количество жалоб на качество питания – значительно меньше», – отметил он.



По словам Хабирова, большинство продуктов, которые поступают в систему социального питания республики, – местного производства. В частности, он привел в качестве примера тот факт, что сейчас 82% мяса из Башкирии, ранее, проинформировал глава, 90% поступало из-за пределов региона.

«Кроме того, очень высоко оцениваю опыт Уфы, которая сохранила сеть молочных кухонь. Мы успешно тиражируем этот проект на территории всего региона», – подытожил он.



Радий Хабиров также отметил, что специалисты центра должны получать достойную зарплату, поручив проиндексировать оплату труда поваров и кухонных работников.





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Фото: администрация главы Башкирии