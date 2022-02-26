Опубликован список кандидатов на должность мэра столицы Башкирии

15:59, 26 фев 2022

Горсовет опубликовал список кандидатов на должность мэра Уфы.







14 февраля Радий Хабиров публично озвучил, что предложил Ратмиру Мавлиеву занять пост ио мэра Уфы. Спустя несколько часов решение главы республики одобрили депутаты Горсовета Уфы. Позже этот же орган объявил о начале сбора документов среди кандидатов на пост главы администрации. Список требований к кандидатам был стандартный. Если все упростить, то будущий мэр Уфы должен обладать большим опытом организаторской работы и знать законы.



25 февраля в Горсовете объявили о завершении этапа приема документов от кандидатов на пост мэра Уфы. В список попали восемь человек – Ратмир Мавлиев, Артур Шайнуров, Ильдар Чанышев, Гульнара Хамиева, Кирилл Паличев, Ильгиз Закиров, Азамат Галин и Вероника Ананьева.

Как показывает практика, многие кандидаты не проходят даже допуск на участие в конкурсе на пост мэра Уфы. Процедура отбора пройдет уже 4 марта. Сам конкурс запланирован на 16 марта. После этого пройдет тайное голосование депутатов Горсовета, которые выберут нового мэра Уфы. Обычным гражданам не дадут права голосовать за того или иного кандидата.





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