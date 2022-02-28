Азат Басыров назначен замминистра природопользования и экологии Башкирии
09:51, 28 фев 2022
Заместителем министра природопользования и экологии Башкирии назначили Азата Басырова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
Азат Басыров родился 1 сентября 1976 года в деревне Тузлукушево Чекмагушевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством», центр дополнительного образования «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» по специальности «Система менеджмента качества в государственном и муниципальном управлении» и аспирантуру Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».
До назначения работал заместителем начальника управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы и начальником отдела по организации обращения с отходами Минэкологии РБ.