Азат Басыров назначен замминистра природопользования и экологии Башкирии

09:51, 28 фев 2022

Заместителем министра природопользования и экологии Башкирии назначили Азата Басырова. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.







Азат Басыров родился 1 сентября 1976 года в деревне Тузлукушево Чекмагушевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством», центр дополнительного образования «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» по специальности «Система менеджмента качества в государственном и муниципальном управлении» и аспирантуру Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

До назначения работал заместителем начальника управления по обеспечению жизнедеятельности администрации Уфы и начальником отдела по организации обращения с отходами Минэкологии РБ.





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