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В Башкирии будет развернут антикризисный штаб по поддержке предприятий и бизнеса

В Башкирии будет развернут антикризисный штаб по поддержке предприятий и бизнеса

14:39, 28 фев 2022

В Башкирии будет развернут антикризисный штаб по поддержке местных предприятий и бизнеса на фоне санкционной политики Запада. Об этом 28 февраля на оперативном совещании в местном правительстве сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

– С завтрашнего дня начинает работать антикризисный штаб для того чтобы посмотреть, какие меры поддержки нужны системообразующим предприятиям, чтобы они функционировали стабильно. Экспортно-ориентированным предприятиям точно будет оказана поддержка, чтобы они работали планомерно. Для малого и среднего бизнеса у нас традиционно есть ряд мер, который позволяет ему работать, не сокращая рабочие места. В течение недели мы сделаем анализ и расставим приоритеты, – сказал чиновник.

Он добавил, что все социальные обязательства республика в состоянии выполнять безукоризненно, и «граждане не почувствуют каких-то осложнений». Строительство объектов – в том числе и планируемых – остается в силе.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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