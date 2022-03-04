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Путин пообещал выплатить семьям погибших на Украине военных по 5 миллионов рублей

Путин пообещал выплатить семьям погибших на Украине военных по 5 миллионов рублей

08:18, 04 мар 2022

Президент России Владимир Путин 3 марта выступил со спецобращением по военной операции на Украине во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. Путин рассказал о военных, которые проявили себя в ходе спецоперации, и вместе с членами Совбеза почтил память погибших минутой молчания. Всем семьям погибших военнослужащих будет выплачено по 7,4 миллиона рублей плюс ежемесячная компенсация. Президент поручил добавить к этой сумме еще 5 миллионов.

Для контрактников, из-за ранения не годных к строевой службе, выплата будет 2,6 миллиона рублей. Военные, получившие ранения в боях на Украине, получат по 3 миллиона рублей.

Президент высказался и о самом ходе спецоперации: заявил, что всё идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Президент также подчеркнул, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России.

— Я — русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но, когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я — лакец, я — дагестанец, я — чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин, — заявил президент.

Нурмагомеду Гаджимагомедову присвоено звание Героя России посмертно.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Kremlin.ru
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