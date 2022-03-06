Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Путин подписал закон, позволяющий забирать деньги чиновников

Путин подписал закон, позволяющий забирать деньги чиновников

21:47, 06 мар 2022

Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому с чиновников через суд будут взыскиваться средства, превышающие официальный доход за три последних года. Главное условие — если госслужащий не сможет доказать законность получения денег. Сам документ за подписью главы государства находится на официальном интернет-портале правовой информации.

«Если при проведении проверки получена информация о том, что на счета лица, его супруги и несовершеннолетних детей поступили денежные средства, сумма которых превышает совокупный доход за отчетный период [1 год] и два предыдущих года <…> И законность поступления денег не подтвердилась, обратиться в суд порядке, предусмотренном законодательством», — говорится в тексте закона.

Также у виновного лица по действующему законодательству необходимо обращать в доход государства недвижимость, транспорт, ценные бумаги и так далее. Путин подписал документ, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, 6 марта.

Читайте также:

Путин пообещал выплатить семьям погибших на Украине военных по 5 миллионов рублей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Читайте также

В России будут изымать со счетов чиновников коррупционные деньги
Политика в Башкирии
В России будут изымать со счетов чиновников коррупционные деньги
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
Общество в Башкирии
Владимир Путин подписал закон о блокировке карт при подозрении на хищение денег
В Госдуме предложили изымать неподтвержденные доходы со счетов чиновников
Политика в Башкирии
В Госдуме предложили изымать неподтвержденные доходы со счетов чиновников
Путин повысил ежемесячные выплаты по уходу за первым и вторым ребенком
Экономика в Башкирии
Путин повысил ежемесячные выплаты по уходу за первым и вторым ребенком


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: