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Как в Башкирии собираются бороться коррупцией

Как в Башкирии собираются бороться коррупцией

16:32, 07 мар 2022

В мэрии Уфы рассказали, как будут бороться с коррупцией. Соответствующий документ появился на сайте администрации 5 марта.

Власти Уфы утвердили план противодействия коррупции на 2022–2025 годы. Так, чиновникам поручено обеспечить разработку, принятие нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции.

— Обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, выявление коррупциогенных факторов, — говорится в документе.

Также в администрации поручили проводить независимую антикоррупционную экспертизу и общественного обсуждения проектов нормативных актов, и действующих нормативных правовых актов. Чиновники должны мониторить законодательство и практики правоприменения нормативных правовых актов, чтобы выявлять и устранять коррупциогенные факторы.

Кроме того, власти будут отслеживать проявления коррупции при помощи анализа жалоб и обращений местных жителей, а также публикаций в СМИ и соцсетях, своевременно рассматривать и принимать меры. В декабре планируется проводить мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией.

Также чиновники должны проводить опросы среди посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции и эффективности принимаемых антикоррупционных мер.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
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