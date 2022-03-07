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Башкирия окажет поддержку гражданам Донбасса

Башкирия окажет поддержку гражданам Донбасса

20:32, 07 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый указ о создании оперативного штаба по оказанию поддержки гражданам ДНР и ЛНР.

Председателем оперштаба стал сам главе региона. Также в него вошли в частности министр здравоохранения, заместители руководителя администрации главы республики министр внутренних дел, министр образования и другие.

Основная цель прописанная в документе — оказание поддержки гражданам ДНР и ЛНР. Действия, которые будут предприняты в ближайшее время оперштабом, пока в документе не говорится.

Ранее сообщалось о том, что Путин пообещал выплатить семьям погибших на Украине военных по 5 миллионов рублей.

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Источник: news102.ru
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