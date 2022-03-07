Башкирия окажет поддержку гражданам Донбасса

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый указ о создании оперативного штаба по оказанию поддержки гражданам ДНР и ЛНР.
Председателем оперштаба стал сам главе региона. Также в него вошли в частности министр здравоохранения, заместители руководителя администрации главы республики министр внутренних дел, министр образования и другие.
Основная цель прописанная в документе — оказание поддержки гражданам ДНР и ЛНР. Действия, которые будут предприняты в ближайшее время оперштабом, пока в документе не говорится.