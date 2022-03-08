В России могут появится новые выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно

09:45, 08 мар 2022

В России планируют ввести новые выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.







«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сообщил Владимир Путин. Полный текст выложен на сайте Кремля.

Поздравляя женщин с 8 Марта, лидер России подчеркнул, что делать все для поддержки семьи — это безусловный приоритет государства. По его словам, уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где есть дети до семи лет включительно. Также он напомнил, что государство помогает родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.

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