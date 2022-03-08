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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций. Полный список антикризисных мер

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций. Полный список антикризисных мер

19:42, 08 мар 2022

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки россиян. Вводятся кредитные каникулы и возможность для правительства РФ индексировать пенсии. Об этом сообщается в тексте закона, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ сможет принимать решения об индексации пенсий. Также кабмин сможет повышать социальную доплату к пенсии, превышающую установленную Федеральным законом, а также пособия, социальные выплаты, МРОТ и прожиточный минимум;

Будет действовать мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса в 2022 году. Для IT-компаний эта мера будет действовать до 2024 года;

Вводятся кредитные каникулы с 1 марта по 30 сентября для населения и предпринимателей, в том числе по ипотеке. Такой мерой смогут воспользоваться те, у кого упал доход;

По указу Путина упрощается порядок регистрации лекарств и их закупка для медучреждений. Также теперь вводится запрет на вывоз некоторых медицинских препаратов из России;


Власти смогут увеличить расходы бюджета на приоритетные цели с использованием всех нефтегазовых и других доходов. Они теперь будут направляться не в Фонд национального благосостояния, а использоваться сразу;

Также запускается четвертый этап амнистии капиталов. Граждане смогут до весны 2023 года задекларировать свои счета и имущество заграницей;

Гражданам позволят не уплачивать налог на добавленную стоимость при покупке драгметаллов в банке. Ранее он составлял 20%.

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Источник: ura.news
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