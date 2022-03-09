Глава Башкирии поручил оказать поддержку семьям погибших в ходе спецоперации на Украине

14:28, 09 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил уделить особое внимание семьям погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом он сообщил сегодня, 9 марта, на оперативном совещании в правительстве.







Он рассказал, что 6 марта состоялось прощание с жителем села Исянгулово старшим лейтенантом Алексеем Кондратьевым.



— Очень тяжелая церемония. Дети у него остались. У нас уже трое погибших есть. Договорились особое внимание уделять семьям. Пока ребенок на ноги не встанет, надо сопровождать по жизни, — дал поручение Хабиров.



Также он рассказал, что каждого члена семьи нужно не только знать в лицо, но и быть в курсе, где учатся их дети, нуждаются ли в медицинской или материальной помощи.

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