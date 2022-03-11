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Путин учредил новые премии в размере 1 млн рублей

Путин учредил новые премии в размере 1 млн рублей

08:31, 11 мар 2022

Денежное вознаграждение получат лучшие педагоги в области музыкального искусства. Так, 50 лучших преподавателей ссузов и вузов получат по одному миллиону рублей, 100 премий в размере 500 тысяч рублей вручат педагогам, работающим в учреждениях дополнительного образования.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе президента России отмечено, что полмиллиона рублей получат лучшие преподаватели учреждений дополнительного образования со специальными названиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа» и «детская хоровая школа».

В условиях конкурса указано, что претендовать на материальное вознаграждение имеют право преподаватели, у которых педагогический стаж составляет не менее трех лет.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
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