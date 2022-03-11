Глава Башкирии удалил аккаунт в Инстаграм

20:20, 11 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров больше будет пользоваться Instagram. Об этом он сообщил сегодня, 11 марта.



Руководитель региона объяснил свое решение тем, что в этой социальной сети «призывают убивать» российских военных.







— Я несколько лет был с вами и здесь рассказывал о своей работе. Но в связи с тем, что на этой площадке, по сути, призывают убивать наших военнослужащих, считаю, что здесь делать нечего. Уверен, что так должен поступить каждый нормальный человек, — написал Хабиров на своей странице в Instagram.



Глава республики порекомендовал обращаться к нему в Telegram, во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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