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Глава Башкирии удалил аккаунт в Инстаграм

Глава Башкирии удалил аккаунт в Инстаграм

20:20, 11 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров больше будет пользоваться Instagram. Об этом он сообщил сегодня, 11 марта.

Руководитель региона объяснил свое решение тем, что в этой социальной сети «призывают убивать» российских военных.

— Я несколько лет был с вами и здесь рассказывал о своей работе. Но в связи с тем, что на этой площадке, по сути, призывают убивать наших военнослужащих, считаю, что здесь делать нечего. Уверен, что так должен поступить каждый нормальный человек, — написал Хабиров на своей странице в Instagram.

Глава республики порекомендовал обращаться к нему в Telegram, во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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Источник: ufa1.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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