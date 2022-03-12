Глава Башкирии подписал новый антиковидный указ

09:29, 12 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый антиковидный указ, который фактически закрывает коронавирусную эпоху в республике.







Согласно тексту подписанного указа «Ситуационный антиковидный центр» теряет в своем название ключевое слово — антиковидный. Теперь в Башкирии будет функционировать «Ситуационный центр». Его главной задачей станет оперативное взаимодействие граждан с государственными органами.



Ситуационный центр будет оказывать содействие в получении информации о действиях в связи с введением временных ограничений, о чрезвычайных или кризисных ситуациях. Также будет оказываться содействие тем, кто заболел COVID-19.



Располагаться центр будет там же — в Центре управления республикой.

Читайте также: Глава Башкирии удалил аккаунт в Инстаграм

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram