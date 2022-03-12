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Глава Башкирии подписал новый антиковидный указ

Глава Башкирии подписал новый антиковидный указ

09:29, 12 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал новый антиковидный указ, который фактически закрывает коронавирусную эпоху в республике.

Согласно тексту подписанного указа «Ситуационный антиковидный центр» теряет в своем название ключевое слово — антиковидный. Теперь в Башкирии будет функционировать «Ситуационный центр». Его главной задачей станет оперативное взаимодействие граждан с государственными органами.

Ситуационный центр будет оказывать содействие в получении информации о действиях в связи с введением временных ограничений, о чрезвычайных или кризисных ситуациях. Также будет оказываться содействие тем, кто заболел COVID-19.

Располагаться центр будет там же — в Центре управления республикой.

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Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
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