Как в Башкирии будет проводиться импортозамещение

16:04, 12 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, как в республике будут справляться с проблемами, возникшими из-за прекращения поставок зарубежных компаний. Так, в регионе создали центр по импортозамещению и импортоснабжению.







«К вопросу импортозамещения мы подошли не сейчас, после 24 февраля, введения санкций. С 2014 года мы готовились к этой ситуации. Более того, целый ряд компаний республики, крупные высокотехнологичные обрабатывающие предприятия, под санкциями были уже давно. И мы еще тогда понимали, что, например, на наших вертолетах стояли либо украинские, либо французские двигатели. А сейчас предприятия Башкирии уже создали наш двигатель для вертолетов», – отметил Хабиров.





Глава Башкирии добавил, что регионам России следует обратить внимание на товары, которые они производят. Радий Хабиров считает, что многие товары можно найти в пределах своей страны. Если же что-то в России не производится, то можно будет наладить сотрудничество с азиатскими рынками.

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