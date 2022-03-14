Глава Башкирии предложил провести митинг-концерт в поддержку спецоперации на Украине

19:58, 14 мар 2022

В Башкирии планируют провести общественное мероприятие в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщил сегодня, 14 марта, глава региона Радий Хабиров.







По его словам, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы от республики Павел Качкаев, Эльвира Аиткулова, Римма Утяшева, а также духовные лидеры Талгат Таджуддин, Айнур Биргалин, митрополит Никон и Дан Кричевский.



— Ко мне обратились наши действительно очень известные люди, наши депутаты Государственной думы с предложением провести какие-то общественные мероприятия. Дело хорошее, безусловно, это консолидация нашего общества, — отметил Хабиров на совещании в правительстве.





Он предложил обсудить эту инициативу на ближайшем оперштабе по борьбе с коронавирусом, чтобы организовать мероприятие в соответствии с нормами санитарной безопасности.



В администрации главы республики уточнили, что общественные деятели предложили организовать митинг-концерт в ознаменование восьмой годовщины возвращения Крыма и Севастополя в состав России, а также в поддержку спецоперации.





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