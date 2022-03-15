Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии намерены бороться с идеологией чайлдфри

В Башкирии намерены бороться с идеологией чайлдфри

12:27, 15 мар 2022

Сегодня стало известно о желании региональных парламентариев поменять закон о «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», чтобы изменить отношение населения к идеологии чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей, — прим. ред.)

По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева, они предлагают отнести к запрещенной информации для детей пропаганду добровольного отказа от рождения потомков, а также идею бездетности.


— Идеология чайлдфри, пришедшая к нам с Запада, получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. В ее основе – философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей. Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее. Распространение идеологии чайлдфри противоречит государственной политике нашей страны, ведет к деградации общественных институтов и депопуляции, — отметил Константин Толкачев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Читайте также

В России хотят принять закон о госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями
Человек и закон в Башкирии
В России хотят принять закон о госпитализации детей-инвалидов вместе с родителями
В России могут отменить возрастную маркировку книг и мультфильмов
Человек и закон в Башкирии
В России могут отменить возрастную маркировку книг и мультфильмов
В России начал действовать закон о мгновенной блокировке сайтов
Человек и закон в Башкирии
В России начал действовать закон о мгновенной блокировке сайтов
В Башкирии будущие первоклассники будут заниматься по системе Монтессори
Общество в Башкирии
В Башкирии будущие первоклассники будут заниматься по системе Монтессори


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: