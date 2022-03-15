В Башкирии намерены бороться с идеологией чайлдфри

12:27, 15 мар 2022

Сегодня стало известно о желании региональных парламентариев поменять закон о «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», чтобы изменить отношение населения к идеологии чайлдфри (англ. childfree — свободный от детей, — прим. ред.)







По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева, они предлагают отнести к запрещенной информации для детей пропаганду добровольного отказа от рождения потомков, а также идею бездетности.





— Идеология чайлдфри, пришедшая к нам с Запада, получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. В ее основе – философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей. Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее. Распространение идеологии чайлдфри противоречит государственной политике нашей страны, ведет к деградации общественных институтов и депопуляции, — отметил Константин Толкачев.





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