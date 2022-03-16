В Башкирии официально назначили нового мэра Уфы

16:15, 16 мар 2022

Ратмир Мавлиев был официально назначен главой администрации Уфы по контракту, решение было принято сегодня, 16 марта, на внеочередном заседании Горсовета Уфы.







Сегодня, 16 марта, состоялось внеочередное заседание городского Совета Уфы. Из четырех претендентов на пост сити-менеджера Уфы победу одержал 33-летний Ратмир Мавлиев, за него проголосовали 31 депутат из 34. За других кандидатов голосовать не стали, поскольку решение было принято большинством голосов.



Выступая в Горсовете, он заявил, что Уфа должна стать комфортным для жителей городом с чистыми тротуарами и удобной системой общественного транспорта. Как отцу двух маленьких детей, ему важно четко понимать, куда они пойдут учиться и где смогут развить свои способности.





Мавлиев сообщил, что в городе должна быть качественная и доступная медицина. Уфе, по его мнению, необходимо подтвердить «выгодный статус зеленого города». Он отметил, что вместо вырубавшихся в последнее время деревьев необходимо высаживать новые, в том числе – и традиционные липы. Новые вызовы, по его мнению, могут и должны открыть перед городом дополнительные возможности. «Достойная жизнь людей - именно это и есть суть нашей работы», - заключил он.





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Фото: соцсети