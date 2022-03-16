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Путин сообщил об увеличении зарплат, пособий и пенсий в России

Путин сообщил об увеличении зарплат, пособий и пенсий в России

20:40, 16 мар 2022

В РФ будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

— В ближайшее время примем решение по увеличению социальных выплат, пенсий и прожиточного минимума, — объявил президент.

Глава государства отметил, что перед правительством всё еще стоит задача снизить уровень бедности в РФ.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что необходимые структурные изменения экономики РФ приведут к временному росту инфляции и безработицы, но их нужно минимизировать. Для этого президент подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России.

Этим документом Владимир Путин поручил губернаторам оказать адресную поддержку россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а при необходимости — провести единовременные выплаты.

Вот полный список мер по обеспечению социально-экономической стабильности, которые предусматривает документ:


адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
единовременные денежные выплаты нуждающимся;
сохранение доступности социальных услуг;
бесперебойная работа объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи;
оперативный мониторинг наличия товаров первой необходимости, лекарств, медицинских изделий и розничных цен на них;
устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг;
оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, переобучение и повышение квалификации;
организациям, ИП, самозанятым — поддержка, в том числе денежная, предоставление имущества, льгот и преференций;
социально ориентированным некоммерческим организациям — дополнительные меры поддержки.

Также президент отметил, что проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет.

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Источник: ufa1.ru
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