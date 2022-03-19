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В Башкирии из-за санкций Запада создали специальный оперштаб

В Башкирии из-за санкций Запада создали специальный оперштаб

09:57, 19 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании нового оперштаба — по обеспечению социально-экономического развития республики. Возглавит его сам глава региона, что подчеркивает важность нового органа.

Также в оперативный штаб войдут члены правительства республики, руководители ряда госорганов, главы городов и районов Башкирии, а также компаний. Заместители премьер-министра возглавят различные проектные офисы в рамках оперштаба.

В частности планируется принять дополнительные меры адресной поддержки различных категорий жителей республики, сохранение доступности соцуслуг, функционирование объектов жизнеобеспечения, транспорта, здравоохранения.


Кроме того будет установлен мониторинг розничных цен на продукты и приниматься меры для устранения повышенного спроса.

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Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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