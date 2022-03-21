Путин назначил в Башкирии новых судей

Указом президента Владимира Путина в Башкирии назначены судьи межрайонных и районных судов, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Судьей Уфимского районного суда стал Рустам Фаизов. Председателем Краснокамского межрайонного суда назначен Рамиль Зиязтинов. Судьей Иглинского межрайонного суда - Лиана Галикеева, судьей Кармаскалинского межрайонного суда – Фаиль Кагиров, судьей Салаватского межрайонного суда – Алексей Рузанов, судьей Советского районного суда г.Уфы – Юлия Егорова. В соответствии с документом все назначены на 6-летний срок полномочий.
Напомним, ранее состоялось назначение заместителя председателя Верховного суда Башкирии.