Глава Башкирии «отметил» день рождения в окружении людей с автоматами

11:51, 21 мар 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров отправился в Донецкую Народную Республику. Об этом он сообщил накануне. Сегодня, 21 марта, рассказываем, что руководитель региона делал в ДНР. Отметим, дата поездки совпала с днем рождения Хабирова, но судя по насыщенной программе, времени отметить его у политика почти не осталось.







20 марта Радию Хабирову исполнилось 58 лет. Пока его коллеги публиковали в соцсетях поздравительные послания, неожиданно выяснилось, что сам именинник проводит день рождения в Донецкой Народной Республике. Еще в пятницу, 18 марта, на уфимском концерте в поддержку спецоперации на Украине правительство Башкирии направило в ДНР гуманитарный конвой.



Представители главы республики опубликовали его фото в окружении руководителей ДНР. В делегацию из Башкирии вошли также премьер-министр Андрей Назаров, вице-премьер Ирек Сагитов, а также главы Минэкономразвития, Минздрава и МинЖКХ Рустам Муратов, Максим Забелин и Алан Марзаев. По словам чиновников, конвой доставил в Донецк почти 100 тонн с товарами первой необходимости, стройматериалами, средствами личной гигиены и канцтоварами.





— Республики будут развивать торгово-экономические отношения, сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, туризма и агропромышленного комплекса, — пояснили представители главы Башкирии.



После этого делегация во главе с Хабировым посетила Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, где встретилась с медиками-добровольцами из Башкирии.



Кроме того, Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке имени Ленинского комсомола, а также посетил Аллею Героев и монумент «Твоим освободителям, Донбасс».





Источник: Радий Хабиров / T.me