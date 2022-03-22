Глава Башкирии прокомментировал ажиотаж с сахаром в магазинах

14:00, 22 мар 2022

Башкирия обеспечена сахаром и ситуация с ценами стабилизирована, заявили власти сегодня, 22 марта, на совещании в республиканском правительстве. Глава региона Радий Хабиров отметил, что осталось успокоить жителей, чтобы не создавать ажиотажа.







— Надо людям спокойно объяснить, что сахар есть, — заявил Хабиров.



Он добавил, что ситуацию необходимо контролировать.



— Нам стыдно будет, если мы эту ситуацию не отрегулируем. У нас два сахарных завода больших, а вокруг нас в регионах нет заводов, — сказал глава Башкирии.





Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заверил его, что всё под контролем.



— Всех производителей собирали, со всеми пришли к соглашению, что нашим отпускаются по ценам чуть ниже, запасов достаточно — точно, — рассказал председатель республиканского правительства.

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