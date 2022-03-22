Мэр столицы Башкирии устроил коммунальщикам разнос за плохую уборку улиц

19:42, 22 мар 2022

Мэр города недоумевал, почему деньги на технику и сама техника есть, а на улице её нет, поручения по этому поводу он сделал на оперативке в мэрии 22 марта.







Доклад о том, как в Уфе ведется работа по комплексной очистке улиц города делал Александр Овчинников, директор «Центра общественной безопасности». Однако выслушав его доклад у Ратмира Мавлиева возник ряд вопросов, для начала Овчинников попросту отказался называть районы-аутсайдеры, по причине того, что «не хочется говорить пока».



Мавлиева такой ответ не устроил и он напомнил чиновникам, что деньги на технику в городе «посадили», деньги и техника есть. В продолжение вопроса Мавлиев поинтересовался, почему же эта техника не выходит на улицы.





- Мы договорились. Деньги до вас доведены. Люди у вас есть. Техника есть. Чего вы ждете? Что вы экономите? Выходит 35% техники. Я понимаю, если бы у вас финансов не было. Вы сами эти графики по комплексной уборке предоставили и сами же их не выполнили. Формальный подход в этой части не принимается, - Ратмир Мавлиев.





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