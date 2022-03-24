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В Башкирии побывала дочь Сергея Шойгу Ксения

В Башкирии побывала дочь Сергея Шойгу Ксения

14:36, 24 мар 2022

Накануне в Башкирию прибыла президент Федерации триатлона России, дочь министр обороны Сергея Шойгу Ксения. Она приехала по личному приглашению главы региона Радия Хабирова и посетила строящийся под Уфой военно-патриотический парк «Патриот».

По словам руководителя региона, Ксения Шойгу приехала в Уфу, чтобы проинспектировать парк и дать несколько советов по его постройке. Помимо должности в Федерации триатлона дочь министра обороны руководит проектом «Лига Героев» и является организатором «Гонки героев».

- Я уже говорил, что «Гонка героев» – это моя мечта. Идеей построить такую полосу препятствий я загорелся, как только сам принял участие в гонке. Это захватывающие соревнования, которые повышают командный дух и могут сплотить любой коллектив, они интересны взрослым и детям. И вот мы эту идею реализовываем, - написал по итогам встречи с Ксенией Шойгу Радий Хабиров.


Организатор «Гонки героев» внесла несколько замечаний по строительству полосы препятствий, которые Хабиров пообещал учесть при строительстве.

- Надеюсь, что следующая наша встреча состоится уже летом – с большим удовольствием приглашаю ее на открытие парка «Патриот», договорились бежать в одной команде, - подчеркнул Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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