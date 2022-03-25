Экс-советница Хабирова покидает пост в Главархитектуре Уфы
08:57, 25 мар 2022
Замначальница управления архитектуры Уфы Ольга Сарапулова покидает пост. Она подтвердила, что сегодня, 25 марта — её последний рабочий день на должности. По словам Сарапуловой, она намерена сосредоточиться на общественной деятельности.
Ранее чиновница заявила, что выполнила свою главную задачу в Главархитектуре.
— Пора двигаться дальше. В ближайшем будущем вижу себя в профессиональной и волонтерской деятельности в сфере городского планирования, — сообщила она.
Отметим, что на этой неделе наконец был утвержден генеральный план Уфы до 2042 года. Ольга Сарапулова пришла в управление администрации почти ровно год назад, когда пост руководителя покинул Олег Байдин. Также глава Башкирии Радий Хабиров сделал её своим советником. Сарпулова претендовала на должность заместителя мэра Уфы. Однако в феврале 2022 года чиновница резко раскритиковала качество услуг российской медицины после посещения вместе с ребенком одно из госучреждений. После этого она лишилась статуса советника Хабирова и среди коллег Сарапуловой заговорили, что повышения ей не видать — более того, и нынешней должности она может лишиться. Так и вышло.
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