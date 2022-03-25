Глава Башкирии сообщил, что в республике будет сохранен масочный режим

19:07, 25 мар 2022

- Мы же не сами придумываем требования, а всегда опираемся на мнение профессионалов. В данном случае, это Роспотребнадзор, - сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» после открытия ковид-госпиталя в Сибае.







«Я лично разговаривал с руководством ведомства, не раз это обсуждали – масочный режим пока сохраняем. Но вы обратили внимание, что мы больше переходим в режим убеждения и никого сейчас не штрафуем. Масочный режим – это для того, чтобы спасти от инфекции себя, свих родных и близких, коллег по работе. Что касается остальных ограничений, то в ближайшее время мы внесём изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Определённые ограничения снимем», - сказал Радий Хабиров.





Ранее сообщалось о том, что в Башкирии смягчили антиковидные ограничения в школах и других образовательных учреждениях.





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