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Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине

Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников операции на Украине

14:09, 26 мар 2022

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает РИА Новости, законом устанавливается статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных и силовых структур, выполняющим задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта уточнялось, что реализация инициативы потребует допфинансирования из федерального бюджета, которое, по предварительным оценкам Министерства обороны, составит около пяти миллиардов рублей в 2022 году.


По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициатива позволит распространить на ветеранов налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

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Источник: www.bashinform.ru
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