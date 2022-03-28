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У погибшего во время спецоперации на Украине военного из Башкирии остались три дочки

У погибшего во время спецоперации на Украине военного из Башкирии остались три дочки

13:27, 28 мар 2022

У военного из Башкирии, который погиб во время спецоперации на Украине осталось три дочки. Об этом сегодня рассказал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

– Заезжал в Буздяк. Наш парень оттуда погиб, у него аж трое детей – три девочки. Всех их мы должны довести, пока они на крыло не встанут. Одна еще совсем школьница, другая заканчивает колледж. Они в Чебаркуле живут, их надо переводить, обустраивать, это все большая работа, – поведал руководитель республики.

На совещании Хабиров призвал глав всех районов и муниципалитетов Башкирии не оставлять без внимания семьи погибших военнослужащих и заявил о необходимости оказывать им любую возможную поддержку.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Погибшие на Украине Буздякский район
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