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В столице Башкортостана отменили платные парковки

В столице Башкортостана отменили платные парковки

10:47, 29 мар 2022

В Уфе приостановили работу по введению платных парковок. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил Ратмир Мавлиев.

— В администрацию поступило обращение от Совета по правам человека при главе РБ с просьбой повременить с нововведением из-за санкций и непростой экономической ситуации. Я это предложение поддерживаю, — отметил глава администрации города.

Мэр подчеркнул, что в центре города есть резервы для парковок. Сейчас необходимо обратить внимание на брошенные автомобили и будущую реконструкцию улицы Ленина — согласно проекту, на одной из главных улиц города появятся дополнительные парковочные места.

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Источник: www.proural.info
Теги: Уфа
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