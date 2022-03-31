Супруга Главы Бапшкирии стала «крестной матерью» подводной лодки «Уфа»

18:20, 31 мар 2022

Сегодня, 31 марта, подводная лодка, названная в честь Уфы, была спущена на воду в Санкт-Петербурге. Субмарина будет боевой единицей Тихоокеанского флота. На церемонии присутствовал глава Башкирии Радий Хабиров. «Крестной матерью» подлодки стала его жена Каринэ. Об этом он сообщил в своих соцсетях.







– Мы завершили большое дело, которое начал мой дорогой товарищ, соратник Ульфат Мансурович Мустафин [бывший мэр Уфы, умерший от последствий коронавируса в 2020 году]. В свое время он горячо поддержал инициативу нашего Морского собрания назвать лодку «Уфа» и участвовал в ее закладке. Можно сказать, что сегодняшней церемонией мы почтили его память. Крестной матерью этой подлодки стала моя супруга Карина – для нашей семьи это огромная честь и большая ответственность. – написал руководитель региона.





Хабиров добавил, что Башкирия будет «вдвойне заботиться об экипаже «Уфы». Он пожелал всем, кто будет служить на корабле, чистого фарватера и безопасных глубин.





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Фото: vk.com / Радий Хабиров