Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии чиновникам увеличат зарплаты и премии

В Башкирии чиновникам увеличат зарплаты и премии

11:08, 01 апр 2022

Правительство Башкирии приняло это решение еще в начале марта 2022 года.

Вслед за отменой моратория на повышение зарплаты государственных чиновников, не заставил себя ждать и рост этих зарплат. Увеличится получка ряда госслужащих в 1,09 раза, то есть на 9%. Ожидается повышение не только окладной части, но и надбавок за классные чины.

Вырастут вместе с зарплатами и премии. Для чиновников, которые замещают муниципальные должности они подтянутся до размеров зарплаты за месяц. Половину от месячной зарплаты главы сельского поселения составит его премия. А муниципальные служащие с сегодняшнего дня будут ежемесячно получать в бухгалтерии премию размером с половину оклада.


5 марта стало известно о скором росте зарплат, однако одним из первых решений нового мэра Уфы Ратмира Мавлиева, о котором стало известно 23 марта стал отказ индексировать его получку и зарплаты глав администраций районов столицы. Однако все остальные муниципальные служащие увеличенную зарплату все-таки получат.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Читайте также

В Башкирии чиновникам повысят зарплаты
Политика в Башкирии
В Башкирии чиновникам повысят зарплаты
Путин о высоких зарплатах чиновников: "Человек получает зарплату исходя из результатов работы"
Политика в Башкирии
Путин о высоких зарплатах чиновников: "Человек получает зарплату исходя из результатов работы"
С 1 октября некоторым российским бюджетникам поднимут зарплату
Экономика в Башкирии
С 1 октября некоторым российским бюджетникам поднимут зарплату
Депутаты Госдумы внесли законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для бюджетников
Общество в Башкирии
Депутаты Госдумы внесли законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для бюджетников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: