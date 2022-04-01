В Башкирии чиновникам увеличат зарплаты и премии

11:08, 01 апр 2022

Правительство Башкирии приняло это решение еще в начале марта 2022 года.







Вслед за отменой моратория на повышение зарплаты государственных чиновников, не заставил себя ждать и рост этих зарплат. Увеличится получка ряда госслужащих в 1,09 раза, то есть на 9%. Ожидается повышение не только окладной части, но и надбавок за классные чины.



Вырастут вместе с зарплатами и премии. Для чиновников, которые замещают муниципальные должности они подтянутся до размеров зарплаты за месяц. Половину от месячной зарплаты главы сельского поселения составит его премия. А муниципальные служащие с сегодняшнего дня будут ежемесячно получать в бухгалтерии премию размером с половину оклада.





5 марта стало известно о скором росте зарплат, однако одним из первых решений нового мэра Уфы Ратмира Мавлиева, о котором стало известно 23 марта стал отказ индексировать его получку и зарплаты глав администраций районов столицы. Однако все остальные муниципальные служащие увеличенную зарплату все-таки получат.





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