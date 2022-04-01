Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о родных языках

19:58, 01 апр 2022

Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект. Он касается изучения родных языков и литературы в школах. Ученики смогут выбирать образовательную программу, а также посещать уроки этнокультурной направленности до 11 класса.







— Мы предлагаем предоставить исполнительным органам власти субъектов Российской Федерации возможность самим устанавливать правила приема детей в образовательные организации, реализующие программы этнокультурной направленности, — сказал Константин Толкачев. — Также предлагается изменить формат государственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе. В перечень учебных предметов, по которым проводится ЕГЭ, предлагается внести родной язык и литературу, а его результаты учитывать при зачислении в вуз на профильные образовательные программы по подготовке учителей родных языков или других специалистов, которым для выполнения профессиональных функций нужны углубленные знания родного языка и литературы.





Законопроект направлен на сохранение родных языков. Предварительно его обсудили на круглом столе с работниками образования и учеными из десяти национальных республик России.





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