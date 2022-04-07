Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии распорядился начать ямочный ремонт в республике

Глава Башкирии распорядился начать ямочный ремонт в республике

11:31, 07 апр 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 7 апреля, сообщил, что в республике в ближайшее время планируют заняться ямочным ремонтом. По словам руководителя региона, «Башкиравтодор» уже начал запускать асфальтобетонные заводы.

«Со дня на день начнем в республике полноценный ямочный ремонт. Это одна из главных наших задач на сегодня – вопросов по дорогам у жителей много, и их решение необходимо ускорить», – отметил глава.

По его словам, чтобы начать работу, нужно, как правило 3-4 дня, чтобы битум прогрелся до оптимальных температур. На первом этапе  запустят 26 асфальто-бетонных заводов, что позволит сначала ремонтировать дороги с крупными дефектами. 


«Пока же продолжаем латать ямы холодным асфальтом. Эту работу наши дорожные службы ведут с ранней весны. В этом году в республике отремонтировали более 11 тысяч ям. Мы стремимся к тому, чтобы знать о каждой яме на дорогах. Для этого с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры оцифровывается каждый дефект, а в систему загружаются фото до и после ремонта. Это позволяет грамотно планировать работу по устранению дефектов и следить за ее выполнением», – заключил Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Радий Хабиров/Вконтакте
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

В Башкирии ямочный ремонт планируют завершить к 15 июня, а к 1 апреля разработают мобильное приложение
Политика в Башкирии
В Башкирии ямочный ремонт планируют завершить к 15 июня, а к 1 апреля разработают мобильное приложение
В Баймакском районе впервые за 30 лет сделали ямочный ремонт асфальтового покрытия
Экономика в Башкирии
В Баймакском районе впервые за 30 лет сделали ямочный ремонт асфальтового покрытия
Руководство Башкирии поручило устранить дефекты на дорогах республики до 15 июня
Политика в Башкирии
Руководство Башкирии поручило устранить дефекты на дорогах республики до 15 июня
В Стерлитамаке ускорят ямочный ремонт на Бельском мосту
Экономика в Башкирии
В Стерлитамаке ускорят ямочный ремонт на Бельском мосту


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: