Глава Башкирии распорядился начать ямочный ремонт в республике

11:31, 07 апр 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 7 апреля, сообщил, что в республике в ближайшее время планируют заняться ямочным ремонтом. По словам руководителя региона, «Башкиравтодор» уже начал запускать асфальтобетонные заводы.







«Со дня на день начнем в республике полноценный ямочный ремонт. Это одна из главных наших задач на сегодня – вопросов по дорогам у жителей много, и их решение необходимо ускорить», – отметил глава.



По его словам, чтобы начать работу, нужно, как правило 3-4 дня, чтобы битум прогрелся до оптимальных температур. На первом этапе запустят 26 асфальто-бетонных заводов, что позволит сначала ремонтировать дороги с крупными дефектами.





«Пока же продолжаем латать ямы холодным асфальтом. Эту работу наши дорожные службы ведут с ранней весны. В этом году в республике отремонтировали более 11 тысяч ям. Мы стремимся к тому, чтобы знать о каждой яме на дорогах. Для этого с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры оцифровывается каждый дефект, а в систему загружаются фото до и после ремонта. Это позволяет грамотно планировать работу по устранению дефектов и следить за ее выполнением», – заключил Хабиров.





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Фото: Радий Хабиров/Вконтакте