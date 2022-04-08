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В столице Башкирии назначили нового заммэра по вопросам ЖКХ

В столице Башкирии назначили нового заммэра по вопросам ЖКХ

09:01, 08 апр 2022

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев представил своего нового первого заместителя. Им стал Сергей Кожевников. Об этом мэр города рассказал в соцсетях.

Кожевников с 2015 года работал главой администрации Калининского района и, по словам Мавлиева, имеет достаточный управленческий опыт. В уфимской мэрии он будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства.

«Авторитетный и компетентный руководитель, делами заслужил доверие коллег и жителей. Желаю удачи, плодотворной работы и новых побед!» — написал Ратмир Мавлиев.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Ратмира Мавлиева
Теги: Уфа
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