В столице Башкирии назначили нового заммэра по вопросам ЖКХ

09:01, 08 апр 2022

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев представил своего нового первого заместителя. Им стал Сергей Кожевников. Об этом мэр города рассказал в соцсетях.



Кожевников с 2015 года работал главой администрации Калининского района и, по словам Мавлиева, имеет достаточный управленческий опыт. В уфимской мэрии он будет курировать вопросы ЖКХ и благоустройства.



«Авторитетный и компетентный руководитель, делами заслужил доверие коллег и жителей. Желаю удачи, плодотворной работы и новых побед!» — написал Ратмир Мавлиев.



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Фото: соцсети Ратмира Мавлиева