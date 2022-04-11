Глава Башкирии поручил за неделю очистить от грязи города и районы

13:34, 11 апр 2022

Радий Хабиров поручил чиновникам ускориться и раньше привести города в порядок. Такое заявление глава Башкирии сделал сегодня, 11 апреля, на оперативном совещании. Ранее руководитель региона попросил подготовить города и муниципалитеты к 1 мая. Однако теперь у чиновников есть всего неделя.







«Откровенно говоря, я немного ошибся. Думал, что снег будет долго таять, и у вас не будет возможности убирать. Снег быстро растаял, у вас есть замечательная возможность убрать все раньше. Поэтому я попрошу, эту неделю отработайте, вам ничего не мешает. Не надо ждать 1 мая, бросайте все силы. Уже тротуары, улицы мыть надо. Давайте город очистим», – сказал Радий Хабиров.





Кроме того, глава Башкирии попросил выводить на уборку территорий больше техники, в том числе новой. Жителям советуют также присоединиться к уборке и выйти на субботники.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



