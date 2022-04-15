В Башкирии ослабили коронавирусные ограничения

10:26, 15 апр 2022

В мечетях, церквях и в других религиозных объектах разрешили собираться по 500 человек вместо 100, сообщается на официальном портале правовой информации Башкирии 15 апреля.







Указ главы Башкирии об очередных коронавирусных послаблениях был подписан вчера, 14 апреля, а опубликован сегодня, 15 апреля. Из него следует, что теперь в религиозных организациях могут одновременно находиться 500 человек. Раньше максимальное количество посетителей церквей или мечетей ограничивалось 100 человек.



Существует логичное предположение о том, что связано послабление с грядущими большими религиозными праздниками как у мусульман, так и у христиан.

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