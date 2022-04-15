Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии ослабили коронавирусные ограничения

В Башкирии ослабили коронавирусные ограничения

10:26, 15 апр 2022

В мечетях, церквях и в других религиозных объектах разрешили собираться по 500 человек вместо 100, сообщается на официальном портале правовой информации Башкирии 15 апреля.

Указ главы Башкирии об очередных коронавирусных послаблениях был подписан вчера, 14 апреля, а опубликован сегодня, 15 апреля. Из него следует, что теперь в религиозных организациях могут одновременно находиться 500 человек. Раньше максимальное количество посетителей церквей или мечетей ограничивалось 100 человек.

Существует логичное предположение о том, что связано послабление с грядущими большими религиозными праздниками как у мусульман, так и у христиан.

Читайте также:

В мае, по прогнозам вирусологов, ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Читайте также

Минпросвещения РФ перенесло срок итогового сочинения для 11-х классов
Образование в Башкирии
Минпросвещения РФ перенесло срок итогового сочинения для 11-х классов
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми
Экономика в Башкирии
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
Общество в Башкирии
В Башкирии 50 женщин из 20 городов и районов наградят медалью «Материнская слава»
Опубликован список критериев, по которым Путин будет оценивать эффективность работы Радия Хабирова
Политика в Башкирии
Опубликован список критериев, по которым Путин будет оценивать эффективность работы Радия Хабирова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: