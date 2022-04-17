Глава Башкирии признался, что соблюдает не все правила мусульман в Рамадан

18:26, 17 апр 2022

Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии с речью про единство и признался, что говорит плохие слова.



Это воскресенье глава республики проводит на территории своего загородного дома. Он традиционно приготовил свой знаменитый плов и решил обратиться к жителям региона. Речь он начал с просьбой быть едиными в непростое время.







- Сегодня у православных братьев и сестер праздник – Вербный день. Мы поздравляем их и желаем им мира и добра. Для нас, мусульман, сейчас тоже очень важные дни. У нас идет священный месяц Рамадан.



Глава республики отметил, что он пока не готов соблюдать все правила мусульман в Рамадан. Тем не менее, он стремится следовать некоторым из них.





- Я борюсь с двумя вещам. Чтобы у меня были только светлые мысли, и я не говорил плохих слов. Со светлыми мыслями получается, насчет плохих слов пока нет. Я над этим работаю! – признался Хабиров.



Также руководитель региона рассказал, что приготовил много еды, которую раздал своим близким и помощникам.





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Фото: скрин видео