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Глава Башкирии признался, что соблюдает не все правила мусульман в Рамадан

Глава Башкирии признался, что соблюдает не все правила мусульман в Рамадан

18:26, 17 апр 2022

Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии с речью про единство и признался, что говорит плохие слова.

Это воскресенье глава республики проводит на территории своего загородного дома. Он традиционно приготовил свой знаменитый плов и решил обратиться к жителям региона. Речь он начал с просьбой быть едиными в непростое время.

- Сегодня у православных братьев и сестер праздник – Вербный день. Мы поздравляем их и желаем им мира и добра. Для нас, мусульман, сейчас тоже очень важные дни. У нас идет священный месяц Рамадан.

Глава республики отметил, что он пока не готов соблюдать все правила мусульман в Рамадан. Тем не менее, он стремится следовать некоторым из них.


- Я борюсь с двумя вещам. Чтобы у меня были только светлые мысли, и я не говорил плохих слов. Со светлыми мыслями получается, насчет плохих слов пока нет. Я над этим работаю! – признался Хабиров.

Также руководитель региона рассказал, что приготовил много еды, которую раздал своим близким и помощникам.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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