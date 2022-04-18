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В Башкирии создали министерство предпринимательства и туризма

В Башкирии создали министерство предпринимательства и туризма

19:16, 18 апр 2022

В Башкирии создали министерство предпринимательства и туризма. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 18 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Очень важная задача стоит в республике по развитию предпринимательства. Это для нас сейчас имеет исключительное значение. Так же и развитие туризма. Жизнь показывает, что это довольно схожие сферы деятельности. Мы подумали и объединили Госкомитет по туризму и Госкомитет по предпринимательству и создали путем слияния министерство предпринимательства и туризма Башкирии. – сказал руководитель региона.

Должность министра в новом ведомстве займет экс-мэр Сибая Рустем Афзалов. Хабиров объяснил это решение тем, что чиновник имеет большой опыт, а так высокие компетенции и человеческие качества.


Напомним, о том, что Афзалов покинул пост главы Сибая стало известно сегодня утром. На заседании местного Горсовета по его отставке присутствовал и сам Хабиров.

Отметим, что осенью 2021 года в Башкирии было создано еще одно министерство – по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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