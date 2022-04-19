Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии дал важное поручение к майским праздникам

Глава Башкирии дал важное поручение к майским праздникам

08:52, 19 апр 2022

На оперативном совещании в правительстве РБ Глава региона Радий Хабиров рассказал о подготовке к праздничным мероприятиям в майские дни.

Руководитель региона дал важное поручение подчиненным.

— 1 мая состоится большое награждение, а 9 мая — «Бессмертный полк», военный парад, закладка капсулы на Советской площади в Уфе, концерт. У нас очень насыщенная программа. Очень организованно надо всем отработать. Все муниципалитеты должны быть вовлечены в работу, — обратился к членам правительства РБ Радий Хабиров и поручил сделать доклад о подготовке к праздничным мероприятиям 25 апреля.

Напомним, что согласно информации Минтруда РБ, в республике выходными днями являются 1, 2, 3 и 4 мая, а также 7, 8, 9 и 10 мая.

Читайте также:

Глава Башкирии признался, что соблюдает не все правила мусульман в Рамадан
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

В Башкирии пройдут общереспубликанские субботники
Общество в Башкирии
В Башкирии пройдут общереспубликанские субботники
Глава Башкирии велел к 1 мая «вылизать» от грязи районы Башкирии
Политика в Башкирии
Глава Башкирии велел к 1 мая «вылизать» от грязи районы Башкирии
В Башкирии будут штрафовать за неправильное ношение маски
Общество в Башкирии
В Башкирии будут штрафовать за неправильное ношение маски
"Впереди всех ждет непростое время": Хабиров дал необычное поручение чиновникам
Политика в Башкирии
"Впереди всех ждет непростое время": Хабиров дал необычное поручение чиновникам


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: