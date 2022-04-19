Глава Башкирии дал важное поручение к майским праздникам

08:52, 19 апр 2022

На оперативном совещании в правительстве РБ Глава региона Радий Хабиров рассказал о подготовке к праздничным мероприятиям в майские дни.







Руководитель региона дал важное поручение подчиненным.



— 1 мая состоится большое награждение, а 9 мая — «Бессмертный полк», военный парад, закладка капсулы на Советской площади в Уфе, концерт. У нас очень насыщенная программа. Очень организованно надо всем отработать. Все муниципалитеты должны быть вовлечены в работу, — обратился к членам правительства РБ Радий Хабиров и поручил сделать доклад о подготовке к праздничным мероприятиям 25 апреля.



Напомним, что согласно информации Минтруда РБ, в республике выходными днями являются 1, 2, 3 и 4 мая, а также 7, 8, 9 и 10 мая.

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