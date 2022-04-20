Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о своих планах после отставки

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о своих планах после отставки

15:15, 20 апр 2022

После завершения карьеры чиновника глава Башкирии планирует вернуться в университет. Об этом сам Радий Хабирова сообщил на встрече со студентами БашГУ.

Сегодня, 20 апреля, Радий Хабиров на встрече со студентами БашГУ рассказал о своих планах после ухода с государственной службы. Так, глава региона заявил, что «рано или поздно» завершит карьеру чиновника и не исключает возможность возвращения в университет в качестве преподавателя.

В частности, Хабиров отмечает, что после назначения на пост и. о. главы республики он планировал читать лекции для студентов БашГУ, однако из-за рабочего графика от идеи пришлось отказаться.

Читайте также:

Хабиров подписал указ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей от 8 до 17 лет
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

БУНТ: стал известен один из вариантов названия вуза, после слияния БашГУ и УГАТУ
Образование в Башкирии
БУНТ: стал известен один из вариантов названия вуза, после слияния БашГУ и УГАТУ
Радий Хабиров рассказал, чем планирует заняться на пенсии
Политика в Башкирии
Радий Хабиров рассказал, чем планирует заняться на пенсии
Слияние в Башкирии УГАТУ и БашГУ поддержали на федеральном уровне
Образование в Башкирии
Слияние в Башкирии УГАТУ и БашГУ поддержали на федеральном уровне
Что известно о Радии Хабирове - врио Главы Башкирии
Политика в Башкирии
Что известно о Радии Хабирове - врио Главы Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: