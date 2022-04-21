Глава Башкирии Радий Хабиров посетит нефтегазовую выставку в Иране

18:59, 21 апр 2022

В мае этого года делегация из Башкирии посетит нефтегазовую выставку в Иране. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об этом во время встречи с представителями Ирана сегодня, 21 апреля.







Встреча между Радием Хабировым, вице-президентом Ирана по науке и технологиям и полномочным послом исламской республики в России прошла в Москве. Глава Башкирии рассказал, что Иран заинтересован в инвестпроектах в Башкортостане.



— Мы прорабатываем вопрос об открытии в Иране нашего представительства. Договорились обменяться бизнес-миссиями. Наша делегация уже в середине мая посетит крупнейшую нефтегазовую выставку в Тегеране, — рассказал глава Башкирии.

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Фото: Радий Хабиров / T.me