В Башкирии предлагают стерилизовать домашних животных и усыплять бездомных собак

10:06, 22 апр 2022

В рамках пленарного заседания XII съезда ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» чиновники смогли озвучить Радию Хабирову насущные проблемы и варианты их решений. Например, глава Михайловского сельсовета Гульнара Исламова рассказала о бурном обсуждении темы обращения с животными в ходе круглого стола. По итогу встречи чиновники выделили несколько основных направлений работы.







Основная проблема – нападение животных на людей. По мнению чиновников, решить ее можно с помощью стерилизации домашних питомцев. Далее участники круглого стола отметили, что не стоит возвращать собак без владельцев в прежние места обитания, ведь они становятся еще агрессивнее. Кроме того, поступило предложение усыплять животных, хозяева которых не объявились в указанный срок. Также представители муниципалитетов нашли выход из ситуации, когда не удается привлечь к ответственности хозяина животного, так как он не установлен. Чиновники считают, что необходимо вести учет питомцев с обязательной привязкой к владельцу. Помимо прочего, прозвучали предложения о том, чтобы отнести бездомных собак к числу диких и начать поддерживать зооволонтеров. Радий Хабиров прокомментировал идеи. Некоторые из них оформят в поручения.





«Помимо всех проблем и несовершенства предложенных методов, вопрос очень сложный. Я как-то сам этим занимался. Идеального решения здесь нет. Любое решение содержит очень много недостатков. Модель регулирования существует, надо ее держаться. Здесь еще речь идет о хроническом недофинансировании данного вопроса. Точно можем сделать грантовую поддержку зооволонтеров. Пропаганда гуманного отношения к животным – хорошая история! Надо это делать безусловно», – прокомментировал Радий Хабиров.

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