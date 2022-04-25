В Башкирии назначили советника Главы республики по патриотическому воспитанию
12:27, 25 апр 2022
Валентин Солодовник назначен советником Главы Башкирии по вопросам патриотического воспитания. Об этом в понедельник заявил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
Соответствующее распоряжение Главы РБ подписано 25 апреля.
«Вы все его знаете. Это блестящий офицер, с большим опытом, с боевым опытом. Будем вместе работать», — отметил Глава Башкирии.
Валентин Николаевич Солодовник - майор, военный комендант Военной комендатуры гарнизона 3-го разряда г. Уфы, ветеран боевых действий в Сирии, с военной группой выполнял специальные задачи.