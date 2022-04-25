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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке

21:33, 25 апр 2022

Президент РФ Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых», — сообщил Владимир Путин. Совещание транслируется на телеканале «Россия 24».

Снижение ставки позволит сделать покупку жилья более доступной для граждан, отметил Путин. Также президент считает, что это поддержит строительную отрасль в целом. Действие программы, по указу Путина, будет продлено до конца 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что Президент России Владимир Путин объявил благодарность врачу городской клинической больницы №1 Стерлитамака Ольге Поповой.

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Источник: ura.news
Теги: Путин Владимир Владмирович
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