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Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей скорой отставке

Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей скорой отставке

10:05, 27 апр 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал слухи о своей скорой отставке. Появившуюся недавно информацию о своем новом назначении руководитель региона назвал не более чем слухом.

Сегодня, 26 апреля, в Уфе состоялась встреча Хабирова с работниками республиканских СМИ. На вопрос журналиста о своей отставке и назначении куратором Донецкой и Луганской народных республик, глава Башкирии ответил, что ничего об этом не слышал и что не видит какого-либо смысла в комментировании слухов.

Напомним, в прошлом месяце первые лица Башкирии прибыли с официальным визитом на Донбасс. Глава республики Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров лично встретили гуманитарную колонну, отправившуюся из Уфы в Донецк.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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