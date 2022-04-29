Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии объявил в республике режим повышенной готовности, из-за беженцев с Донбасса

Глава Башкирии объявил в республике режим повышенной готовности, из-за беженцев с Донбасса

10:05, 29 апр 2022

Распоряжением Главы Башкортостана Радия Хабирова в республике введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован на республиканском интернет-портале правовой информации.

Органам исполнительной власти республики и администрациям муниципалитетов предписано организовать работу по привлечению сил и средств к мероприятиям по размещению прибывающих в республику граждан, обеспечению их всем необходимым. Будет организован в соответствии с законодательством учет прибывающих граждан, обеспечен общественный порядок в местах их размещения. Координировать все действия будет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в РБ.


Напомним, ранее Радий Хабиров и руководители республиканских ведомств ознакомились с условиями временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР. По итогам были даны поручения об оказании гостям республики необходимой помощи.

Читайте также:

Глава Башкирии прокомментировал слухи о своей скорой отставке
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Читайте также

В Башкирии 15 ведомств наделили правом штрафовать компании и предприятия за допущение ЧС
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии 15 ведомств наделили правом штрафовать компании и предприятия за допущение ЧС
Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в режим повышенной готовности
Политика в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные изменения в режим повышенной готовности
Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности: жителям рекомендуют самоизолироваться и пройти вакцинацию
Политика в Башкирии
Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности: жителям рекомендуют самоизолироваться и пройти вакцинацию
Школы Башкирии заработают в штатном режиме: новые изменения в указе Хабирова
Политика в Башкирии
Школы Башкирии заработают в штатном режиме: новые изменения в указе Хабирова


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: