Глава Башкирии объявил в республике режим повышенной готовности, из-за беженцев с Донбасса

10:05, 29 апр 2022

Распоряжением Главы Башкортостана Радия Хабирова в республике введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован на республиканском интернет-портале правовой информации.







Органам исполнительной власти республики и администрациям муниципалитетов предписано организовать работу по привлечению сил и средств к мероприятиям по размещению прибывающих в республику граждан, обеспечению их всем необходимым. Будет организован в соответствии с законодательством учет прибывающих граждан, обеспечен общественный порядок в местах их размещения. Координировать все действия будет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в РБ.





Напомним, ранее Радий Хабиров и руководители республиканских ведомств ознакомились с условиями временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР. По итогам были даны поручения об оказании гостям республики необходимой помощи.

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