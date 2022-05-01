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Путин подписал указ о выплатах участникам спецоперации на Украине и их семьям

Путин подписал указ о выплатах участникам спецоперации на Украине и их семьям

09:43, 01 май 2022

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях лицам, командированным на территории ДНР и ЛНР. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

В случае гибели лиц, командированных для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей, уточняется в документе. Лицам, получившим увечье при выполнении задач на территориях ДНР и ЛНР, полагается единовременная выплата в размере 3 миллиона рублей.


Мера касается государственных и муниципальных служащих, других работников органов власти или подведомственных им учреждений, а также сотрудников иных организаций, занимающихся работами по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению инфраструктуры в Донбассе.

В этой связи глава государства поручил правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ в семидневный срок определить источники финансирования расходов и порядок назначения и осуществления выплат. Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля нынешнего года, говорится в документе.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
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