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Глава Башкирии подписал указ о введении специального режима

Глава Башкирии подписал указ о введении специального режима

09:37, 02 май 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал документ о введении в республике специального режима. Он вводится из-за повышения пожарной опасности в лесах Башкирии.

Особый противопожарный режим со множеством запретов и ограничений вводится с начала мая и до особого распоряжения. Все силы министерства переводятся в режим повышенной готовности.

Также усиливается контроль и патрулирование территорий. При установлении высокого класса пожарной опасности будут введены дополнительные ограничения для граждан.

На этот период запрещается разведение костров ,пал травы и сжигание мусора на участках, которые примыкают к лесам. Будут созданы дополнительные посты для мониторинга ситуации.

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Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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