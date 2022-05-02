Глава Башкирии подписал указ о введении специального режима
09:37, 02 май 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал документ о введении в республике специального режима. Он вводится из-за повышения пожарной опасности в лесах Башкирии.
Особый противопожарный режим со множеством запретов и ограничений вводится с начала мая и до особого распоряжения. Все силы министерства переводятся в режим повышенной готовности.
Также усиливается контроль и патрулирование территорий. При установлении высокого класса пожарной опасности будут введены дополнительные ограничения для граждан.
На этот период запрещается разведение костров ,пал травы и сжигание мусора на участках, которые примыкают к лесам. Будут созданы дополнительные посты для мониторинга ситуации.
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Источник:
news102.ru
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