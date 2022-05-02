Глава Башкирии поздравил жителей республики с Ураза-байрам

10:45, 02 май 2022

Ночью 2 мая Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с наступившим праздником Ураза-байрам.







Ураза-байрам – мусульманский праздник, который приходит после окончания весеннего поста. Эта дата плавающая, поэтому каждый год она приходит на разные числа. В этом году праздник отмечается 2 мая. Из-за этого первая часть майских каникул для жителей Башкирии на один день больше, чем в большинстве регионов страны.



Глава Башкирии Радий Хабиров ночью обратился к жителям республики через свои соцсети. Он напомним, что в республике в мире живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Все они трудятся на благо своей страны, ценят культуру и хранят единство.





- Всем жителям республики желаю здоровья, добра и счастья. Пусть в душе у каждого будут мир и спокойствие, - написал руководитель региона.

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Фото: соцсети