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Глава Башкирии поздравил жителей республики с Ураза-байрам

Глава Башкирии поздравил жителей республики с Ураза-байрам

10:45, 02 май 2022

Ночью 2 мая Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с наступившим праздником Ураза-байрам.

Ураза-байрам – мусульманский праздник, который приходит после окончания весеннего поста. Эта дата плавающая, поэтому каждый год она приходит на разные числа. В этом году праздник отмечается 2 мая. Из-за этого первая часть майских каникул для жителей Башкирии на один день больше, чем в большинстве регионов страны.

Глава Башкирии Радий Хабиров ночью обратился к жителям республики через свои соцсети. Он напомним, что в республике в мире живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Все они трудятся на благо своей страны, ценят культуру и хранят единство.


- Всем жителям республики желаю здоровья, добра и счастья. Пусть в душе у каждого будут мир и спокойствие, - написал руководитель региона.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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